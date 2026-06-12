JR東海リテイリング・プラスは、TOKAI STATION POINT公式キャラクター「とすっぱ」のオリジナルグッズを6月19日から発売する。「とすっぱ」は今年4月に誕生1周年を迎え、今回が待望の初商品化となる。同商品のために新たに描き下ろされた、さまざまなシーンを切り取った「とすっぱ」にぜひ注目してほしい考え。「とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー アイス」「とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー アイス」は、シン