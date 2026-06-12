人気漫画「花さか天使テンテンくん」などで知られる漫画家の小栗かずまた氏が、12日までに自身のnoteを更新。98年のアニメ化当時の心境などを打ち明けた。自身にとって初のジャンプ連載だった「花さか天使テンテンくん」。98年にアニメ化されフジテレビ系で放送された。当時について「アニメ化で収入は大きく増えました」と告白。「一番多い年で、1億弱だったと思います。しかし、それは“アニメ化自体での収入”というよりも