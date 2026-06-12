◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)カーリング日本一を決める今大会、ミラノ・コルティナ五輪に出場したフォルティウスはプレーオフ進出しました。1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。そして今大会は、2030年に行われるフランスアルプスオリンピックの日本代表決定戦への切符を懸けた