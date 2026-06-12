◇陸上・日本選手権第1日（2026年6月12日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）女子100メートル障害の予選が行われ、中島ひとみ（長谷川体育施設）が12秒77で3組1着となり、準決勝に進んだ。追い風0・1メートルだった。福部真子（日本建設工業）は12秒80で1組1着。田中佑美（富士通）は12秒90で4組1着となり、勝ち上がった。今大会は愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて実施されており、女子100メートル障害決勝は13