元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（４７）が１日、ＳＮＳを更新。パスタや焼きそば、マーボー豆腐など、食べるのが楽しくなりそうな中３長男（１４）の弁当を公開した。「お弁当備忘録」として、（１）ふるさと納税牛タン弁当（２）ポトフ＆ササミフライのパン弁当（３）焼きそば弁当（４）珍しくノーマル唐揚げ弁当（５）そぼろ＆セブンの鮭弁当（６）無印のミートパスタ弁当（７）レモンペッパー手羽