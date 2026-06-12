◇出場選手登録【阪神】桐敷拓馬投手（中継ぎ強化）、福島圭音外野手（外野強化）【DeNA】入江大生投手（先発要員）【巨人】竹丸和幸投手（先発要員）、リチャード内野手（左第5中手骨骨折完治）【ヤクルト】吉村貢司郎投手（先発要員）【ソフトバンク】前田純投手（先発要員）【日本ハム】細野晴希投手（先発要員）【オリックス】ペルドモ投手（先発要員）、郄島泰都投手（中継ぎ強化）、池田陵真外野手（外野強化）【楽天