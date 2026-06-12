俳優の中村玉緒さんが、6月9日に肺炎のため亡くなりました。86歳でした。中村玉緒さんは歌舞伎役者の一家に生まれ、銀幕デビューを果たします。1962年には俳優の勝新太郎さんに見初められて結婚。勝さんが映像制作のプロダクションを立ち上げましたが、負債を抱えて倒産。玉緒さんは、勝さんと共に返済に追われました。玉緒さんは、俳優業だけでなくテレビのバラエティー番組にも進出。気取らない天然なキャラクターが、多くの人か