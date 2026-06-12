お笑いコンビ・アンジャッシュ児嶋一哉（53）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。昼の生放送中の発言に、スタジオが騒然となった。この日は、「華の女子御三家SP」として番組が進行。”共学にはない女子校文化”として、名門・雙葉学園出身のフリーアナウンサー高橋真麻が「好きな先輩の○○をもらう」というクイズを出した。すると児嶋は「当てちゃっていい？」と挙手。そして「陰毛でしょ？これ