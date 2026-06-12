大東建託は、過去最大級の居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜大阪府版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜大阪府版＞」を行い、集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)の各2月〜4月、調査対象は大阪府居住の20歳以上の男女合計60199名、調査方法はインターネット経由によって実施されたもの。いい部屋ネット 街の住みここち&