森永製菓は、東京･豊洲のこどもの職業･社会体験施設「キッザニア東京」に出展している「お菓子工場」パビリオンを刷新し、7月14日午後4時にリニューアルオープンする。「お菓子工場」は、オリジナル「ハイチュウ」の製造や包装などを体験できるパビリオンで、2006年10月の「キッザニア東京」オープン当初から出展している。26年5月13日からメンテナンスを理由に運営を休止していた。約20年ぶりのリニューアルとなる。〈期間限定フ