寿司チェーンのスシローは6月15日より、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、山形県･鶴岡市の期間限定営業店“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」を全国のスシロー店舗で発売する。〈煮干し香る 鶏醤油ラーメン〉食べログ点数3.72の高評価を獲得した、山形県で10月から5月末までの期間限定で営業する「中華そば処 琴平荘」が監修。煮干しの香りと鶏の旨みが広がる一杯で、すっきりとした醤油