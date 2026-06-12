ガールズグループUNCHILDのヒキが、デビューからわずか2カ月で活動を中断することになった。理由は健康上の問題だ。【写真】期待の新人「UNCHILD」所属事務所のHIGH UPエンターテインメントは6月12日、公式ファンコミュニティを通じて、「ヒキは最近、体調不良の症状が見られたため病院を受診しました。医療スタッフから十分な安静と休養が必要との診断を受けました」と発表した。続けて、「当社はアーティストの健康を最優先に考