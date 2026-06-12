サッカー好きとしても知られる歌手の小柳ルミ子さんが2026年6月12日にブログを更新し、同日に開幕したサッカー・FIFAワールドカップ（W杯）の感動を伝えた。「長くメキシコのエースとして支えて来たヒメネスが...」小柳さんは「波乱の幕開け！！」と題したブログエントリーを公開し、W杯初戦でメキシコが南アフリカを2-0で下したことを振り返った。メキシコ1枚、南アフリカ2枚、計3枚のレッドカードが出たとして「波乱の幕開けとな