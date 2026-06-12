ドトールコーヒーは、6月25日から夏のおすすめ新商品を各種発売する。【ドトールコーヒー 夏の新商品の画像はこちら】〈フルーティーな新作ドリンク〉◆ピーチレモネードソーダ【価格】550円(税込)白桃のまろやかな味わいに、レモンの爽やかな酸味と炭酸の刺激をプラスした。ジューシーな果実感とすっきりとした後味が楽しめる、夏にぴったりのリフレッシュドリンク。※はちみつを使用している。◆ライチ&マンゴー ジャスミン