元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、仲良し夫婦ショットを披露した。１２日までにインスタグラムで「６月に入ってお祝いごとつづき」と明かし、正装した２人の自撮りをアップ。「どんな時でも大丈夫なようにネイルはシンプルなフレンチに」と控えめなネイルカラーも見せ、フォロワーは「毎日ラブラブ」「めちゃ素敵なご夫婦」「上品なネイルですね」「オシャレ」「笑顔可愛い」「お兄ちゃん素