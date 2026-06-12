元ＮＨＫの武内陶子アナウンサーが１２日までに自身のインスタグラムを更新。１１日に死去が発表された元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）を追悼した。武内アナは「ガッツ石松さんが鬼籍にはいられました。２００３年の番組から。懐かしいなあ、いつもバナナ持っていらして」と記してスタジオでの集合写真をアップ。写真には２０２２年に亡くなった歌手の水木一郎さんも写っており