◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートルハードルの予選（４組）が行われ、昨年９月に行われた東京２０２５世界陸上の同種目代表だった中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）、田中佑美（富士通）の３選手が同日に行われる準決勝進出を果たした。中島が１２秒７７の３組１着（追い風０．１メートル）、福部が１２秒８０の１組１着（追い風０．８メートル）、田中