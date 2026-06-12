２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」の木原龍一さん（３３）が、パートナーの三浦璃来さん（２４）に仰天オファーをした。１２日、まず三浦さんが自身のＸ（旧ツイッター）で「１５年ぶりに自転車に乗ってます。風を感じながらゆったり乗りたいのに若干１名、アスリートモード全開なのでついて行くのに必死です」と投稿。すると木原さんがこのつぶやきに応