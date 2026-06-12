お笑いコンビ「中川家」が１２日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜・後１時）に出演し、９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんを悼んだ。２人は２００６年、玉緒さんと「玉緒＆中川家」として、デュエット曲「大阪パラダイス」発売した経験があることから、番組内のニュースで、玉緒さんの訃報（ふほう）が伝えられると、礼二は「我々は一緒