代表質問の答弁 岡山県教育委員会／中村正芳 教育長 岡山県立高校の入試制度が変わりそうです。 12日に開かれた岡山県議会の代表質問の答弁で、岡山県教育委員会の中村正芳教育長が県立高校の入試制度を見直す方針を明らかにしました。 （岡山県教育委員会／中村正芳 教育長）「2028年度末に実施する2029年度入学者選抜からの変更を目指すとともに、2026年度中に新しい選抜制度の基本方針を公表できるよう検討を進め