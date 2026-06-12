郵便物を処分する時に気を付けたいのが、個人情報の流出。筆者はある程度溜めてから一気にシュレッダーにかけているのですが、その作業がとにかく面倒……。できれば溜めずに毎回サクッと捨ててしまいたいというのが本音です。そこでSNSで見かけて気になっていた、ある100円アイテムを入手。住所や宛名などの個人情報を簡単に隠せるというもので、これまでにない方法に興味津々。さっそく試してみました。◆「のり」で手軽に個