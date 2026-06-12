俳優の染谷将太さん（33歳）が、久坂部羊氏の小説デビュー作を映画化した『廃用身』に主演しました。廃用身（麻痺などにより回復見込みがない手足のこと）をめぐる“画期的な”治療を行う医師・漆原を怪演しています。染谷さんは、9歳の時に『STACY』で映画初出演。以来25年、数々の作品で存在感を発揮。実力派俳優として活躍中です。キャリアを重ね「緊張感は増したが、楽しむことが大事」という染谷さんにお話を聞きました。