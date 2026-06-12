12日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は前日の終値より1802円高い6万6020円でした。トランプ大統領が11日、SNSで「予定していたイランへの空爆を中止した」と表明したことで、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格も一時、85ドル台まで下落。和平交渉が進展する可能性が高いとの見方から、11日のニューヨーク株式市場では買いが広がり、ダウ平均株価は、前の日の終値から一時およそ1050ドル値を上げました。東