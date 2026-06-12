12日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット6号機が打ち上げられ、打ち上げは成功しました。H3ロケット6号機は12日午前9時53分過ぎに、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。初めて、補助ロケットなしでの打ち上げとなった6号機は、搭載されていた小型衛星6基をすべて所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。JAXA H3プロジェクトマネージャー・有田誠さん「本当にほっとしている。これからまだ頑