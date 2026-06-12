国会では、刑事裁判のやり直し＝「再審制度」を見直すための刑事訴訟法改正案が衆議院・法務委員会で可決しました。与党のほか、参政党が賛成したことにより、少数与党の参議院でも可決・成立する公算が大きくなりました。刑事訴訟法の改正案は、再審開始の決定に対して検察官が不服を申し立てる抗告の「原則禁止」などが盛り込まれています。また、与党と参政党はけさ、共同で修正案を提出し、付則に盛り込まれている5年ごとの規