日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。ロッテは愛斗選手を登録し、郄部瑛斗選手を抹消しました。愛斗選手はこれが2度目の登録。4月19日には今季初昇格をつかむも、7試合の出場で打率.143となっていました。5月7日に抹消となると、ファームでは再昇格に向けて猛アピール。抹消されて以降4本塁打を放つなど、ここまでファーム打率.355をマークしています。一方、抹消となった郄部選手は開幕1軍を勝ち取るも、なかなか好