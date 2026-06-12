名作戯曲「ピーターパン」をヒロイン・ウェンディの視点から見つめ直したせりふ劇「ウェンディ＆ピーターパン」が再演される。昨年、ロンドン・バービカン劇場で現地キャストによって上演された際にも音楽を手がけたかみむら周平、映像を担当した上田大樹に作品に込めた思いを聞いた。（小間井藍子）映像の上田大樹「俳優が違うとこんなに違うんだと」作品の舞台は、２０世紀初頭のロンドン。少女ウェンディが、いなくなった末