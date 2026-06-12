阪神は12日、前日のソフトバンク戦で登板した際に足をひねって自力歩行が困難だった湯浅京己投手（26）が同日に大阪市内の病院を受診して右足首ねんざと診断されたと発表した。前夜、6回から2番手で登板した右腕は1回を無失点も、2死二、三塁で柳田を二ゴロに打ち取り一塁ベースカバーへ走ろうとした際にマウンドで足を滑らせ転倒する場面があり、試合後はベンチ裏から出てくるも、トレーナー2人に肩をかしてもらい帰りのバス