テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」が１１日に放送された。昨年の「Ｍ-１グランプリ」準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作の冠バラエティー。銀次が調理した絶品の鍋をつつきながら、ゲストとトークを繰り広げる。ハーフ芸人のマテンロウ・アントニーは街でぶしつけに撮影を求められるストレスを明かした。アントニーは「もう本当に辛くて…。（撮影を依頼されること自体は）普通に考え