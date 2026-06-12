俳優でタレントの松尾貴史（66）12日、自身のXを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。「中村玉緒さんの訃報に接した。猛烈に明るくスケールの大きな俳優だった」とした上で「何度かテレビ番組でご一緒したが、毎度腹がよじれるくらいに笑わせてくださった。ありがとうございます」と感謝。そして「偉大な勝新太郎さんと添われただけでも大変な功績だ。哀悼」としのんだ。