「昔はロレックスを着けていましたが、今はハムスターを着用しています。毛がふわふわで柔らかく、触る感触が本物です」【写真】まるで腕時計！手首に覆いかぶさるハムスターそんなコメントが添えられた写真がXで話題になりました。写っているのは、飼い主さんの左手首にちょこんと乗ったハムスター「エレン・イェーガー」くん（生後9カ月・男の子）。名前は、漫画『進撃の巨人』の主人公に由来しているそうです。手首にすっぽりと