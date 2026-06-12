唯一“400万円切り”のエントリーグレードとは？ホンダ初代「シビック」は1972年に登場しました。「どこにもないまったく新しいクルマ」と「ホンダらしい走る楽しさを実感できるクルマ」を目指して開発されたモデルで、ホンダの四輪車ラインアップのなかでも長い歴史を持つ車種です。車名の「CIVIC（市民の）」が示す通り、多くのユーザーに親しまれてきました。現行モデルは2021年に発売された11代目です。「爽快」を開発コン