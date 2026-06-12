きのう、山形県内の飲食店で食事したにも関わらず代金を支払わなかったとして、68歳の男が現行犯逮捕されました。 詐欺の疑いで現行犯逮捕されたのは、新庄市五日町に住む68歳の無職の男です。 警察によりますと、男はきのう午後2時40分ごろから午後9時ごろまでの間、最上地方の飲食店で飲食物などを注文し、代金3710円を支払わなかった疑いがもたれています。 警察によりますと、男は初めから飲食代金を支払う意思も能力もない