去年１０月、当時７１歳の女性の首を絞めて死亡させた罪などに問われている男の裁判で、検察は拘禁刑１１年を求刑しました。 被告の男（５７）は去年１０月、東区戸坂山根の自宅で近くに住む当時７１歳の女性の首を絞めて死亡させた罪や覚醒剤を使用した罪に問われています。 １２日の裁判で検察は「相当強い力で被害者の頸部を圧迫し死亡させたことは明らか」などとして拘禁刑１１年を求刑しました。 一方弁護側は凶器を使