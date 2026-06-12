元なでしこジャパンの鮫島彩が自身のインスタグラムを更新。「大好きな人たちのピクニック」と記すと、宮里藍、ロンドン五輪で日本のバドミントン界では初の銀メダルを獲得した藤井瑞希と一緒に、4月の公園でのんびりと過ごす写真を時間差で投稿した。【写真】「藍さんのお弁当が美味しすぎた〜」絶賛された料理の数々（全3枚）鮫島は女子サッカー選手として日本代表（なでしこジャパン）に選出されると、2011年のFIFA女子ワールド