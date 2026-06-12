＜LANDIC CHALLENGE 13最終日◇12日◇芥屋ゴルフ倶楽部（福岡県）◇7293ヤード・パー72＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。米国生まれの32歳・伴翔太郎が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル10アンダーでうれしいツアー初優勝を果たした。【写真】華麗なる転身“炎”と“宝”の2ショット伴は今回の優勝により、レギュラーツアー「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」（7月2日開幕/西那須野CC