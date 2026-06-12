「ヨネックスレディス」で念願のツアー初優勝を飾った吉田鈴。今回は、ショットメーカーである彼女が、今オフに語っていたアイアンショットでラインを出すためのポイントを紹介する。【連続写真】フォローまで前傾角をまったく変えずに振り抜く吉田のアイアンショット◇◇◇アイアンショットで方向性を高めるには、フォローまで減速せず、体の回転で振り抜くことが大切です。途中で余計な動作が入るとフェース面がブレてしま