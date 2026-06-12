美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が12日、自身のSNSを更新し、肺炎のため、9日に死去した女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さん（享年86）を追悼した。「玉緒さんとかっちゃんは気が合いました」と回顧。「かっちゃんのパチンコ台『P Yes整形ブラック』を打たせたかったです」とつづると、「南無阿弥陀仏」と追悼した。玉緒さんは名門に生まれ映画スターとして活躍し