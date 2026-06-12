◇W杯北中米大会1次リーグA組韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日グアダラハラ）韓国が2―1でチェコに逆転勝ちし、2010年南アフリカ大会以来16年ぶりにW杯初戦を白星で飾った。18年ロシア大会でドイツ、22年カタール大会ではポルトガルを破っており、3大会続けて欧州勢から白星を挙げた。韓国市民も大興奮の逆転劇となった。前半は圧倒的にボールを支配しながら、エースFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）らが不発