お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が11日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。人気芸人のスケジュールに疑問を呈した。同番組では「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」を企画。その中で無人島ロケや監禁モノの苦労が語られたが、「きしたかの」高野正成は、「水曜日のダウンタウンで、清春さんの歌詞を全部覚えるっていうのがあった」と振り返った。そして「これ61時間かかった」と回想