アニメ『ゼロの使い魔』放送20周年プロジェクトが始動した。展覧会開催やグッズ発売など、さまざまな企画が発表された。【画像】ヤバすぎる！『ゼロの使い魔』ルイズのフィギュア『ゼロの使い魔』は、才人を異世界に召喚したのは、可愛いけれど魔法の才能ゼロのご主人様・ルイズ。突然、目の前に現れた謎の高慢な美少女に戸惑う才人に、彼女は契約だと言って、いきなり唇を重ねてくる…。すると彼の手の甲に不思議な文字が浮か