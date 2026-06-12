サッカー日本代表のキャプテン遠藤航選手がコンディション不良のため、現地11日（日本時間12日）に離脱。2月の左足じん帯損傷後、人工じん帯で補強してのワールドカップメンバー入りも、先月31日アイスランド戦では違和感で前半終了時に途中交代。以後は別メニューで調整するも、初戦3日前にチームを離れる事態となりました。この日は多くの選手が遠藤選手の離脱についてコメント。悲しみの感情を抱きながらも、初戦オランダ戦に向