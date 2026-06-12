俳優のチョ・スンウ、ぺ・ドゥナが主演する韓国ドラマ『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』（全23話）が、あす13日（後2：00〜）よりBS12 トゥエルビで放送される。（毎週土曜 後1：00〜※2話連続放送）【動画】韓国ドラマ『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』予告韓国の映画界＆ミュージカル界でトップ走り続け、『馬医』や『神様がくれた14日間』など、ドラマでも活躍している俳優チョ・スンウ。近年アメリカ映画『REBEL MOON』に