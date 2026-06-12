元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が9日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。球史に残る名シーンを演じた当事者として、当時の対戦相手に“クレーム”を付けた。片岡氏はPL学園が1987年に甲子園春夏連覇を達成した時の4番打者。同志社大を経て1991年ドラフト2位で日本ハム入りし、FA移籍により2002年から阪神でプレーした。2006年限りで現役を引退するまで通算1425安打、164本塁打、