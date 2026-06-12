みなさまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した美容ライターの峰岸真由です。【写真】「芸能人ピーリング」って何？気になるBefore・After2026年も気づけば折り返し地点を迎え、韓国美容業界では今年も新しい施術や技術が次々と登場しています。皮膚科やクリニックで注目される美容施術の傾向も年々変化しており、韓国美容のトレンドはますます進化していると実感しています。そこで今回は、昨年ご紹介した『2025年版 韓国最