世界的歌手のサラ・ブライトマンが12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。日本の印象や好きな食べ物について語った。司会の黒柳徹子が「日本のことはお好きでいてくださっているんですよね」と質問すると、ブライトマンは「はい」と明言。「一番初めに日本に来たのは1983年だったと思うんですけれども、当時の夫とお友達と日本に来たんですが、その時京都に行きまして」と回顧。「その時美し