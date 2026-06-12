「カーリング・日本選手権」（１２日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）全勝対決となった一戦は北海道銀行がＳＣ軽井沢クを５−４で下し、１位通過を決めた。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが１次リーグ敗退、ミラノ五輪代表のフォルティウスも苦しむ中で迎えた勢いを感じさせる次代を担う若きチームの対決。１点ずつを奪う攻防から第８エンドに北海道銀行が不利な先攻で相手に重圧をかけて、２点スチールに成功。そのまま押し切っ