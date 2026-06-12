2回目の世界一周を達成した沖縄在住の“車いすトラベラー”三代達也さん（37）が大分市で講演し、障害者だからこそわかる旅の魅力について語りました。 【写真を見る】「自分の足で歩いて世界2周」車いすトラベラー三代達也さん過酷なリハビリの末につかんだ限界を超える旅 バイク事故…車いす生活に ボリビアのウユニ塩湖やトルクメニスタンの地獄の門。三代さんは2か月かけて7か国を訪れました。 国内外を飛び