ボートレース大村のPR隊とキャンペーンガールの長谷莉花が12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、17日から22日まで行われる「G2第30回モーターボート誕生祭」をアピールした。大村巧者が集結。初日「発祥地ドリーム」では今垣光太郎、浜野谷憲吾、吉川元浩、坪井康晴、田村隆信、篠崎仁志のSG覇者6人が火花を散らす。下條雄太郎をはじめ、地元長崎勢8人の活躍にも注目。長谷は「今垣選手に注目しています。果敢なスタート