阪神は１２日、湯浅京己投手（２６）が同日に大阪市内の病院を受診し、「右足首の捻挫」と診断されたと発表した。湯浅は１１日のソフトバンク戦（ペイペイ）で同点の六回に登板。２死二、三塁のピンチを招いたが、柳田を二ゴロに抑えた。ただ、この打球に反応した際にマウンド上で右足首をひねった。試合後は自力歩行できず、スタッフの手を借り、バスに乗り込んだ。このまま出場選手登録を抹消される見込み。桐敷拓馬投手（